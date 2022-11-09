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Adidas потерял €100 млн выручки в III квартале из-за приостановки бизнеса в РФ

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Adidas потерял €100 млн дохода в III квартале после ухода из России, об этом говорится в заявлении компании. В то же время указывается, что выручка германского концерна выросла на 11%, до €6,408 млрд, передает телеканал «Известия». В 2021 году данный показатель был меньше, тогда сообщалось о €5,752 млрд. Операционная прибыль компании достигла €564 млн. Чистая выручка Adidas составила €66 млн против €479 млн годом ранее.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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