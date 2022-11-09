Неизвестные взломали аккаунты президента и вице-премьера Молдавии в Telegram

Хакеры 9 ноября взломали официальные Telegram-аккаунты президента Молдавии Майи Санду и вице-премьера Андрея Спыну. В соцсетях политиков появились одинаковые сообщения о коррупционных схемах министра юстиции республики Серджиу Литвиненко.

«Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве юстиции. Узнай, что скрывает Серджиу Литвиненко. Из личной переписки министра юстиции Серджиу Литвиненко ты узнаешь, что: он подтасовал голосование за кандидатуру Вероники Драгалин на должность главы прокуратуры антикоррупции; члены «независимого» Высшего совета прокуроров получают от Литвиненко указания о том, как им голосовать», — публиковалось во взломанных аккаунтах.

В свою очередь, пресс-служба Санду сообщила о том, что все публикации, появившиеся в официальном Telegram-канале президента Молдавии, являются ложными и публиковались хакерами.

Ранее, 8 ноября, глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко предложил объявить оппозиционную партию «Шор», которая проводит массовые митинги и другие акции протеста в Кишиневе, вне закона. По его словам, политсила якобы предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в стране.