Поиски рыбака в Мирнинском районе Якутии пока не дали результата

В Мирнинском районе Якутии продолжаются поиски одного из троих рыбаков, которые отправились на моторной лодке на Вилюйское водохранилище, но на связь с родственниками не вышли.

Тела двух мужчин без спасательных жилетов были найдены при обходе береговой линии 6 ноября.

Третьего пропавшего рыбака ищут с использованием вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Облет результатов пока не дал, сообщает ИА SakhaNews.

По словам начальника Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения» Афанасия Ноева, при поисках спасатели применяют гидролокатор бокового обзора. Обследование акватории продолжается.

Ранее, 6 ноября, в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае перевернулась аэролодка «Пиранья». В результате погибли судоводитель и два пассажира, находившиеся в ней. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.