Пользователей Twitter разозлила просьба Мельника о поставке истребителей Киеву

Пользователей Twitter разозлила просьба бывшего киевского посла в Германии Андрея Мельника о поставке истребителей «Тайфун» Киеву. Немцы заявили, что кошелек Германии пустеет, из-за чего приходится брать кредиты, и посоветовали дипломату самому изучить самолетостроение, чтобы не просить милостыню у Европы.

Ранее в этом месяце Мельник опубликовал пост, в котором предложил открыть программу поставки истребителей Украине как «будущему члену НАТО», сопроводив публикацию своей фотографией в кабине «Тайфуна».

«Да, босс, мы теперь работаем только на Украину. Есть еще заказы?» — спросил Irmi Ersfeld.

«Как насчет того, чтобы купить их самостоятельно? Кошелек властей Германии явно пустеет, и на многое приходится брать кредиты», — написал Ich bin’s.

«Этот евроистребитель настолько хорош, что мы закупаем американские F35» — возмутился sickofit.

«Лучше бы сделали что-нибудь толковое, например изучили бы самолетостроение. Тогда бы сами собирали эти проклятые истребители и не просили бы милостыню», — предложил Dr. Fischer.

Прежде Мельник не раз подвергался критике за провокационные высказывания. Так, в октябре он выступил за создание «танкового альянса», целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. В том же месяце сообщалось, что Мельник резко высказался на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, которая задалась вопросом, почему сын Мельника не служит в вооруженных силах Украины (ВСУ). Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос, назвав партию ужасной и бессердечной, а девушку — бессовестной.

Кроме того, в мае дипломат оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его обиженной ливерной колбасой из-за отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии. Позднее Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».