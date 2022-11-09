Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном
Мир
МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом
Экономика
Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом
Общество
Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Мир
Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев
Общество
Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова
Общество
Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Мир
Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле
Авто
Isuzu задумала уйти из России
Происшествия
В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»
Мир
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Сюжет:

Пользователей Twitter разозлила просьба Мельника о поставке истребителей Киеву

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователей Twitter разозлила просьба бывшего киевского посла в Германии Андрея Мельника о поставке истребителей «Тайфун» Киеву. Немцы заявили, что кошелек Германии пустеет, из-за чего приходится брать кредиты, и посоветовали дипломату самому изучить самолетостроение, чтобы не просить милостыню у Европы.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

Ранее в этом месяце Мельник опубликовал пост, в котором предложил открыть программу поставки истребителей Украине как «будущему члену НАТО», сопроводив публикацию своей фотографией в кабине «Тайфуна».

«Да, босс, мы теперь работаем только на Украину. Есть еще заказы?» — спросил Irmi Ersfeld.

«Как насчет того, чтобы купить их самостоятельно? Кошелек властей Германии явно пустеет, и на многое приходится брать кредиты», — написал Ich bin’s.

«Этот евроистребитель настолько хорош, что мы закупаем американские F35» — возмутился sickofit.

«Лучше бы сделали что-нибудь толковое, например изучили бы самолетостроение. Тогда бы сами собирали эти проклятые истребители и не просили бы милостыню», — предложил Dr. Fischer.

Прежде Мельник не раз подвергался критике за провокационные высказывания. Так, в октябре он выступил за создание «танкового альянса», целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. В том же месяце сообщалось, что Мельник резко высказался на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, которая задалась вопросом, почему сын Мельника не служит в вооруженных силах Украины (ВСУ). Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос, назвав партию ужасной и бессердечной, а девушку — бессовестной.

Кроме того, в мае дипломат оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его обиженной ливерной колбасой из-за отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии. Позднее Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022