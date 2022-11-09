Программу по реконструкции санаториев запустят в Якутии

В Якутии отремонтируют базу отдыха «Нахот» в Нерюнгринском районе и санаторий-профилакторий в селе Кемпендяй Сунтарского улуса. Работы проведут в рамках программы по расширению возможностей санаторно-курортного лечения внутри республики.

Территории, имеющие источники с лечебно-оздоровительными свойствами, будут использованы для развития местных учреждений санаторно-курортного лечения. Вопрос обсуждался на совещании под руководством главы регионального правительства Андрея Тарасенко.

По его словам, которые приводит ИА YakutiaMedia, если удастся нарастить объемы подобных услуг внутри республики, наладить производство лечебной грязи, солей и минеральных вод, получится охватить больше жителей, а лечение станет доступнее.

Большая часть действующих на территории Якутии санаториев была построена в советские времена, поэтому они нуждаются в обновлении материально-технической базы. Профильные министерства и санаторно-курортные учреждения должны подготовить проект развития этого направления с учетом региональных и федеральных порядков оказания медицинской реабилитации.