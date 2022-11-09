Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном
Мир
МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом
Экономика
Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом
Общество
Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Мир
Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев
Общество
Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова
Общество
Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Мир
Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле
Авто
Isuzu задумала уйти из России
Происшествия
В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»
Мир
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

Программу по реконструкции санаториев запустят в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии отремонтируют базу отдыха «Нахот» в Нерюнгринском районе и санаторий-профилакторий в селе Кемпендяй Сунтарского улуса. Работы проведут в рамках программы по расширению возможностей санаторно-курортного лечения внутри республики.

Территории, имеющие источники с лечебно-оздоровительными свойствами, будут использованы для развития местных учреждений санаторно-курортного лечения. Вопрос обсуждался на совещании под руководством главы регионального правительства Андрея Тарасенко.

По его словам, которые приводит ИА YakutiaMedia, если удастся нарастить объемы подобных услуг внутри республики, наладить производство лечебной грязи, солей и минеральных вод, получится охватить больше жителей, а лечение станет доступнее.

Большая часть действующих на территории Якутии санаториев была построена в советские времена, поэтому они нуждаются в обновлении материально-технической базы. Профильные министерства и санаторно-курортные учреждения должны подготовить проект развития этого направления с учетом региональных и федеральных порядков оказания медицинской реабилитации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022