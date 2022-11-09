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Посты мониторинга воздуха модернизируют в Рязанской области

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В Рязанской области в 2023 году планируют модернизировать стационарные мониторинговые посты, которые отслеживают состояние воздуха. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

Точки мониторинга намерены оснастить дублирующими газоанализаторами. Это позволит оборудованию работать непрерывно, «без ухода на предповерку и поверку», отметила Рослякова.

В 2023 году области планирует закупить еще две передвижные лаборатории, пишет 62INFO.ru. Принимаемые меры дадут возможность получать более объективную информацию о состоянии воздуха.

«А также [дадут] возможность проведения риск-ориентированного мониторинга: чем больше средств мониторинга, тем больше субъектов потенциальных выбросов возможно охватить вниманием», — прокомментировала зампред правительства.

6 ноября был опубликован прогноз суперкомпьютера World One, согласно которому человечество может погибнуть к 2050 году. По версии компьютера, если не предпринять мер, то в период между 2040 и 2050 годами загрязнение окружающей среды станет настолько сильным и токсичным, что оно начнет убивать людей, а это приведет к снижению популяции планеты до уровня ниже 1900 года. Компьютер был разработан в 1973 году специально для отслеживания закономерностей цивилизации.

9 ноября эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк рассказал «Известиям», что описанный выше сценарий является нереалистичным.

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