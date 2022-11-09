Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом

Росавиация поддерживает законодательные инициативы, закрепляющие регистрацию гражданских воздушных судов исключительно в государственном реестре воздушных судов РФ, как это уже принято в отдельных государствах мира, сообщила 9 ноября пресс-служба регулятора.

Эта касается в том числе инициативы депутата Госдумы, председателя думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, пояснил «Известиям» представитель Росавиации.

Как уточняется, регулятор последовательно, на протяжении многих лет, выступал за перевод воздушных судов иностранного производства российских авиакомпаний в юрисдикцию РФ.

«Мнения и суждения о якобы имеющей место неспособности российских авиационных ведомств обеспечить надлежащий надзор за летной годностью воздушных судов иностранного производства с выдачей сертификатов формируются теми лицами, которые заинтересованы в возврате к прежде существовавшей системе зависимости российского воздушного флота от заморских «микроскопических» авиационных администраций» — рассказали в Росавиация.

Регулятор считает, что возврат к прежней системе невозможен.

Там также отметили, что не видят рисков не успеть до конца 2022 года проверить и выдать сертификаты летной годности 599 самолетам иностранного производства российских авиакомпаний. При этом мероприятия выполняются в плановом режиме.

7 ноября сообщалось, что правительство РФ рассматривает законопроект, фактически предполагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Как следует из письма директора департамента транспорта кабмина Анатолия Мещерякова (копия есть у «Известий»), аппарат правительства попросил профильные министерства подготовить позиции по теме в срок до 1 ноября. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят все крупнейшие авиакомпании России, не поддержала инициативу.