СК опубликовал видео допроса выбросившей дочь с 11-го этажа женщины

Следственный комитет России обнародовал видеозапись допроса матери, выбросившей годовалую дочь из окна 11-го этажа на юге Москвы.

«<…> расследуется уголовное дело в отношении 26-летней жительницы столицы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале 9 ноября.

Следователи отметили, что в одном из жилых домой на Сумском проезде в Москве подозреваемая, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм ребенок скончался. Сегодня женщина выписана из медицинского учреждения и доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступили к ее допросу», — пояснил СКР.

Трагедия произошла 8 ноября, после чего было возбуждено уголовное дело.

5 ноября в Хабаровске погибла четырехлетняя девочка, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. По данным следствия, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с 20-метровой высоты на асфальт. От полученных травм девочка скончалась на месте.