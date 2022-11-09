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Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном

Захарова: МИД России не контактирует с Вашингтоном, исключение составляют контакты по линии посольств
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Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey
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МИД России не общается с американской стороной, исключение составляют контакты по линии посольств. Об этом заявила 9 ноября на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«По линии глав МИД таких контактов не было или по линии нашего министерства таких контактов не было, поэтому мне комментировать нечего. И мы, конечно, выводим за скобки контакты по линии посольств, это ведется постоянно», — сказала она.

Вместе с тем 7 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают важным сохранять каналы диалога с Россией на фоне напряженности.

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Он подчеркнул, что линии связи и каналы диалога важны особенно во времена напряженности между странами. И поэтому США намеренно предпринимают усилия, чтобы коммуникация не прекращалась.

Однако в начале ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в США сохранится «русофобский консенсус» вне зависимости от исхода выборов в конгресс.

Дипломат отметил, что, несмотря на утверждения США о невозможности вести переговоры с РФ, российское посольство в США было бы готово к изменению позиции американских законодателей и возвращению к взаимодействию, но только на условиях равноправного диалога.

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