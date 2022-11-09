Еще 24 фельдшерско-акушерских пункта построят в Рязанской области

В Рязанской области в течение двух лет планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и одну врачебную амбулаторию. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Увеличение числа современных ФАПов повысит доступность медпомощи для жителей области», — цитирует главу региона РИА «7 новостей».

Средства на строительство медобъектов выделяются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели из федерального бюджета дополнительно поступит 823 млн рублей.

В конце октября новый фельдшерско-акушерский пункт открыли под Оренбургом. Он будет обслуживать 920 жителей ЖК «Перовский», в том числе детей.