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В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Казани горит ресторанный комплекс «Михайловская усадьба», сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о возгорании в экстренную службу поступило в 16:23 9 ноября.

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«<…> поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Казань, Советский район, жилой массив «Малые Клыки», ул. Большая Красная, д. 121 Б, ресторанный комплекс «Михайловская усадьба», — сказано в пресс-релизе.

По данным спасателей, зафиксировано открытое горение чердака.

Никто не пострадал.

В ночь на 5 ноября произошел пожар в кафе-клубе «Полигон» в Костромской области, в результате которого погибли 13 человек. Перед ЧП в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из нетрезвых посетителей запустил пиротехнику. Подозреваемый и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, арестованы. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

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