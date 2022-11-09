Свыше 60 млрд рублей предусмотрели на соцобъекты в Подмосковье

В Московской области в 2023 году намерены выделить на строительство социальных объектов более 60 млрд рублей. Об этом рассказал председатель облдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, речь идет о строительство объектов здравоохранения, образования и спорта. В проекте бюджета на 2023 год заложено 57,7 млрд рублей на возведение 26 школ и 14 детсадов, а также продолжение строительства в 2023–2025 годах еще 84 учреждений образования.

На строительство спортобъектов выделят 4 млрд рублей. Это позволит завершить возведение четырех физкультурно-оздоровительных комплексов и стадиона для регби в Щелково, реконструировать два стадиона, один футбольный манеж, а также продолжить реализацию еще шести проектов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на подпрограмму строительства объектов здравоохранения в 2023 году направят 12,3 млрд рублей.

«Все объекты возводятся в соответствии с наказами наших жителей. Депутаты Мособлдумы ведут постоянную работу с гражданами, проводят встречи, в ходе которых поступают те или иные предложения по строительству», — прокомментировал председатель облдумы.