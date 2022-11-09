СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости консенсуса между всеми членами альянса для вступления Украины стали «холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского, пишет 8 ноября обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

«Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на чрезвычайную просьбу Зеленского об ускоренном членстве в НАТО, <…> повторив , что Украина «имеет право выбирать свой собственный путь», но что «любое решение о членстве должно быть принято консенсусом, все 30 союзников должны согласиться», — указал он.

Ранее, 9 ноября, профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни допустил возникновение раскола внутри НАТО относительно оказания поддержки Украине из-за экономических проблем, с которыми из-за этого столкнулась Европа.

В этот же день Столтенберг заявил о том, что саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в литовском Вильнюсе. Отмечается, что на встрече Североатлантическим альянсом будет рассмотрено увеличение расходов на оборону и продолжение поддержки Украины.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

В рамках предыдущего саммита НАТО, который прошел 30 июня в Мадриде, Столтенберг указал на то, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим: «Мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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