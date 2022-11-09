Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова

Информация о состоянии замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, попавшего в ДТП, выясняется. Об этом в среду, 9 ноября, заявил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

По его словам, подтвержден лишь факт ДТП, однако информация о гибели Стремоусова официально не подтверждена.

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения», — приводит слова Ильмиева Telegram-канал минздрава Херсонской области.

Ранее в этот день сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП. Как рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо, авария произошла под Геническом.

Чуть позже гибель замглавы региона подтвердили в пресс-службе администрации региона. Telegram-канал WarGonzo также написал о его гибели, ссылаясь на слова личного водителя политика. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гибель Стремоусова огромной трагедией. Он отметил, что Стремоусов — честный и смелый человек, настоящий патриот России.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в Донецкой области, в поселке Гольмовский. В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Херсона. 26 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации области по делам семьи, молодежи, спорта и информационной политики под руководством Владимира Сальдо.