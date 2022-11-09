Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 9 ноября, сообщил о завершении операции «Бархан» в африканском Сахеле.

«Мы не обязаны бесконечно сохранять присутствие в зоне операции. Поэтому я принял решение в координации с другими действующими сторонами о прекращении операции «Бархан»», — сказал он в ходе выступления на морской базе в Тулоне.

Президент Франции также заявил о планах на долговременной основе построить сопровождение национальных вооруженных сил стран региона.

Кроме того, Макрон пообещал в ближайшее время начать консультации с африканскими партнерами о реструктуризации французского военного присутствия, в частности формата военных баз в регионе. Он добавил, что консультации будут проводиться в течение полугода.

Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Эту миссию поддерживает региональная структура «Сахельская пятерка», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

2 мая правительство Мали заявило о разрыве двустороннего соглашения с Францией в оборонной сфере за нарушение национального суверенитета страны со стороны Парижа.

До этого, 21 декабря 2019 года, Макрон призвал усилить борьбу с терроризмом в государствах зоны Сахеля, в которую входит Мали. Он отметил, что противостоять террористам должны не только африканские страны, но и их европейские и международные партнеры.

Военнослужащие Французской Республики находились в Мали по соглашению с властями страны в рамках операции «Бархан». Официальной целью пребывания французского военного контингента в стране была помощь местным вооруженным силам в борьбе с исламистскими формированиями, в частности с Салафитской группой проповеди и борьбы (GSPC), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).