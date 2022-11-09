Дело возбудили по факту гибели рабочего при обвале в траншее в Липецке

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего при обвале грунта в траншее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 5 ноября в районе спорткомплекса ЛГТУ на улице Московской, где проводились работы по прокладке канализационных труб. 19-летнего рабочего, находившегося в траншее на глубине 4 м, засыпало землей в результате обвала грунта, пишет LipetskMedia.

Молодой человек скончался от асфиксии до прибытия скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как уточняет GOROD48, известно, что погибший работал в ООО «Сервис-Строй48» по договору подряда. Свою проверку случившегося организовала Гострудинспекция. Ведомство даст оценку действиям компании, в которой работал молодой человек.

В конце октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Чите (Забайкальский край). Мужчина упал с высоты пятого этажа.