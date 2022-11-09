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В Москве задержали блогера Некоглая

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Блогер Николай Лебедев, известный в блогосфере как Некоглай, задержан в Москве за нарушение миграционного законодательства. Об этом 9 ноября сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Кто такой блогер Некоглай, записавший пародию на подвиг российского бойца

Правоохранители задержали блогера в квартире, которую он снимал в комплексе «Москва-Сити». 22-летний стример — гражданин Молдавии.

Блогеру грозит депортация в Молдавию, стримеру также могут запретить в течение пяти лет приезжать в Россию.

Ранее Некоглай опубликовал в Сети ролик-пародию на российского военного, выбрасывавшего украинские гранаты из окопа. Задержание прошло через сутки после публикации видео в TikTok.

Значительная часть пользователей интернета восприняла видео Некоглая как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую, уточняет «Газета.RU».

Сам блогер попытался оправдаться в Сети, но его доводы не вызвали понимания аудитории.

Представитель стримера Роберто Панчвидзе заявил, что тот своим роликом не хотел никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата.

Видео, на котором российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, сброшенные украинским коптером, появилось в Сети 7 ноября. Позднее стало известно, что солдат является пехотинцем из Ленинградской области, боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С.

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