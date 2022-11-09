Рабочий пострадал при падении на предприятии в Свердловской области

Прокуратура начала проверку по факту травмирования рабочего на предприятии в Реже (Свердловская область). Мужчина оступился и упал с высоты.

Инцидент произошел 8 ноября. По данным правоохранительных органов, 38-летний рабочий пострадал при выполнении ремонта в щебеночном цехе. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Сотрудника доставили в больницу с многочисленными травмами туловища и головы.

В Липецке прокуратура совместно с трудовой инспекцией начала проверку по факту гибели разнорабочего при обвале грунта. 19-летний потерпевший находился в траншее для прокладки канализационных труб, когда его завалило землей.