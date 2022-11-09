Минобороны: ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области

Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но понесли потери и отступили. Об этом сообщил 9 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами трех рот предпринимали на николаево-криворожском направлении безуспешные попытки атаковать позиции российских военнослужащих. Противник был подавлен ответным огнем.

Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения российских войск за минувшие сутки пресекли попытки 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл в Херсонской области.

Всего на этом направлении ликвидировано до 110 человек, уничтожено восемь боевых бронемашин и 14 автомобилей, добавил представитель Минобороны.

Ранее в этот же день Минобороны России опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил по позициям и технике Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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