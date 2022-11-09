Двое рабочих подрались на крыше стройки в Москве. Кадры драки в среду, 9 ноября, публикует Telegram-канал «Московские новости».

Инцидент произошел на стройке электродепо Аминьевское. На кадрах видно, как рабочие борются на большой высоте. В результате произошедшего никто не пострадал.

25 октября на юго-западе столицы были задержаны 29 мигрантов после массовой драки. «Известия» выяснили, что конфликт между двумя группами рабочих вспыхнул на стройке на Мичуринском проспекте. Причиной инцидента рабочие назвали личные неприязненные отношения. Пострадавших в результате драки нет.

Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).