Отделение реабилитации создали в Тамбовской областной больнице

В Тамбовской областной клинической больнице создали отделение реабилитации. Об этом сообщает региональная администрация.

В новом отделении реабилитацию смогут проходить пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт, операцию на позвоночнике, тяжелые формы коронавируса и другие заболевания. Направление на курс восстановление можно получить у своего лечащего врача, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Отделение рассчитано на одновременный прием 30 человек. С каждым из них будет работать бригада специалистов, в состав которой входит кардиолог, логопед, психолог, невролог и эргоспециалист, который обучает пациентов бытовым навыкам.

Средства на закупку оборудования в размере 32 млн рублей выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего было приобретено 42 единицы медтехники.

К 2025 году в Тамбовской области панируют создать реабилитационные койки во всех межрайонных сердечно-сосудистых центрах.