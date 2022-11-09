Схему движения скорректируют около Центра семьи «Казан» в Казани

В Казани скорректируют схему движения по улице Сибгата Хакима, изменения вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как объяснили в исполкоме, причиной корректировок является устройство временного заезда на территорию около Центра семьи «Казан». В связи с этим один из пешеходных переходов, ведущих к зданию, закроется, пишет ИА «Татар-информ».

Речь идет о переходе на съезде с Кремлевской транспортной дамбы на улицу Сибгата Хакима. Предполагается, что он будет закрыт до 30 апреля 2023 года, уточняет InKazan.ru.

В сентябре сообщалось, что в Казани к следующему лету полностью благоустроят территорию вдоль Кремлевской дамбы. Там появятся велосипедные и пешеходные дорожки, деревья, скамейки-бревна, урны и новые светоточки.