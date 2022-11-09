В России анонсировали появление китайской версии седана Mazda 6

Российские автодилеры стали принимать заявки на новый седан Mazda 6, который на китайском рынке называется Mazda Atenza. Показания приборов завезенных экземпляров русифицированы, но в комплектации отсутствует обогрев сидений и рулевого колеса, о чем 9 ноября рассказал портал Autonews.

Переднеприводной седан с двухлитровым мотором Skyactiv мощностью 158 л.с. и шестиступенчатым «автоматом» пока предлагают только в одной из самых топовых комплектаций, Luxury, стоимостью 3,4 млн рублей. Первые машины прибудут в декабре-январе, сообщил портал, пообщавшись с дилерами.

В списке опций машины есть 8-дюймовый центральный информационный дисплей, система распознавания голосовых команд, стереосистема с шестью динамиками. В списке оснащения также значатся система мониторинга слепых зон и система оповещения о приближении автомобилей во время движения задним ходом.

Автомобиль оснащен передним и задним парктрониками, функцией кругового обзора на 360 градусов и камерой заднего вида. Портал отметил, что в списке теплых опций у Mazda Atenza китайского производства есть только электрообогрев наружных зеркал заднего вида, но нет подогрева передних и задних сидений, а также рулевого колеса.

3 ноября стало известно, что у российских дилеров в продаже появится кроссовер Mazda CX-4 в модификации с двухлитровым мотором Skyactiv-G мощностью 158 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Машину станут ввозить по параллельному импорту. Базовая версия Entry располагает подушками безопасности, климат-контролем и светодиодной оптикой. Такую версию дилеры оценили в 2 990 000 рублей.