В МИД Польши заявили о продолжении помощи США Киеву при республиканцах

США продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на заявления отдельных представителей Республиканской партии о намерении прекратить ее. Об этом 9 ноября заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Я убежден в том, что, когда осядет пыль избирательной кампании, когда станут известны ее результаты, эта тема будет рассматриваться иначе», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

По словам Пшидача, «крайние голоса» появляются и с левой, и с правой сторон.

«Но я уверен, что поддержка Украины будет продолжена, потому что это в интересах США, потому, что, сдерживая Россию, сегодня США подают сигнал другим, которые в будущем хотели бы подрывать международный порядок», — пояснил заместитель министра иностранных дел Польши.

Кроме того, предполагавшейся крупной победы республиканцев, скорее всего, не будет, добавил он.

Накануне директор Института США и Канады Валерий Гарбузов заявил в пресс-центре МИЦ «Известия», что антироссийский курс и поддержка Украины продолжатся, даже если на выборах в конгресс победит Республиканская партия. Он пояснил, что инициатива помощи Киеву всё равно будет исходить от главы Белого дома Джо Байдена.

Днем ранее аналогичное мнение в беседе с «Известиями» выразила старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Виктория Журавлева. По ее словам, Республиканская партия действительно более сдержанно относится к выделению денег Украине, но в целом курс на поддержку Киева не изменится.

До этого, 4 ноября, член палаты представителей США Маржори Тейлор заявила, что в случае победы республиканцев с финансированием Украины будет покончено. По ее словам, для Республиканской партии приоритетом является экономическая ситуация в самих США, а не за их пределами.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Граждане переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената, идет подсчет голосов.

На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.