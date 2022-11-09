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Airbus начал производство самолетов A321 в Китае

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Фото: CGTN
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Авиастроительный концерн Airbus открыл производство самолетов модели А321 в китайском городе Тяньцзинь. Первая поставка готового самолета ожидается в начале следующего года, рассказал 9 ноября исполнительный директор Airbus China Сюй Ган в ходе пресс-конференции на полях международного авиасалона Airshow China в Чжухае.

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«Сборочная линия в Тяньцзине использовалась для окончательной сборки самолетов A319 и A320. В связи с изменениями на рынке мы выбрали A321 в качестве основной модели и в настоящее время проводим преобразование производственной линии модели А321. Самолет А321 будет официально передан заказчикам в I квартале следующего года», — приводит его слова агентство «Пэнпай».

Отмечается, что Airbus сотрудничает с китайской стороной на всех этапах создания самолета, включая создание и установку запчастей, а также финальную сборку и обслуживание самолета.

Ранее, 17 октября, министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров рассказал о том, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил, что необходимо выдерживать всестороннее производство отечественных самолетов и двигаться к расширению технологического суверенитета и безопасности полетов.

Ранее, 16 июня Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

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