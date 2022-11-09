Мужчина погиб в сгоревшем после столкновения с деревом авто в Саратове

В Ленинском районе Саратова в результате ДТП с последующим возгоранием автомобиля погиб мужчина-водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла около полуночи 8 ноября в районе СНТ «Горизонт Н». Водитель Ford Focus потерял управление и врезался в дерево.

От удара легковушка загорелась. Водителю не удалось выбраться из машины, он получил различные ожоги и скончался на месте ДТП, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Личность водителя и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Организована проверка.

Ранее 9 ноября сообщалось, что в Курске таксист вылетел на встречную полосу, протаранил маршрутку и едва не сгорел заживо. По предварительным данным, он находился за рулем в нетрезвом состоянии