Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети — на этот раз поводом стала ее публикация о нацизме в Twitter. Многие заметили, что Бербок сама поддерживает нацистский режим Киева и обвинили ее в лицемерии.

Пользователи начали оставлять гневные комментарии под постом Бербок в Twitter следующего содержания: «Сегодня, 84 года назад, нацистский террор вопиюще показал свое истинное лицо. Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам».

Многих комментаторов возмутило такое сообщение, и они обвинили главу МИД Германии в лицемерии.

«Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать», — написал SchoenekY.

«Именно это вы и поддерживаете на Украине», — отметил MartinSchmidt67.

«Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как (экс-посол Украины в ФРГ Андрей. — Ред.) Мельник? Этот так лицемерно», — пожаловалась sarcasm_queen.

«Почему же вы тогда поддерживаете нацистов на Украине? Нет никакой разницы, это так же уродливо и мерзко», — подытожил KMezzone.

4 ноября Бербок подверглась критике за другой пост в Twitter, в котором она написала, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. Комментаторы не оценили ее слов и призвали ее подать в отставку.

1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику. Так она прокомментировала призыв главы ведомства ФРГ «не допустить беспрепятственного усиления РФ и Китая в Центральной Азии».

До этого, 19 октября, глава германского МИДа также подверглась критике за высказывание, что Европа должна выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой», так как требовать переговоры с Москвой — «наивно». Однако немцы не оценили слова дипломата, указав на то, что она «не знает природы войны» и ей самой нужно отправиться на фронт.