Сервис «Яндекс Go» восстановил работу после сбоя

Сервис по заказу такси «Яндекс Go» восстановил работу после сбоя. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе сервиса «Известиям».

Отмечается, что в настоящее время пользователи снова могут заказать такси и еду.

«Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось», — говорится в сообщении.

Водителям и курьерам будет компенсирован период недоступности сервисов.

Крупный сбой в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел ранее в этот день. Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобили и оплатить поездку. В приложениях появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

Аналогичный сбой произошел в работе сервисов в июне. При попытке зайти в приложения со смартфонов на Android и iOS появлялись надписи «Ошибка сервера. Мы уже исправляем ситуацию», «Неизвестная ошибка», «Нет соединения».