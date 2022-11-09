ВС России отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области», — рассказал он на брифинге.

По его словам, после нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

Также нанесением упреждающего огневого поражения были пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», — заявил Конашенков.

Также в этот день стало известно, что российские военные отразили атаку ВСУ на купянском направлении. Было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Днем ранее ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков, три танка, пять боевых бронированных машин, а также по два пикапа и автомобиля на краснолиманском направлении в ЛНР. Кроме того, атаки украинских войск также отражены на николаево-криворожском направлении. Отмечается, что диверсионные группы девять раз пытались проникнуть в тыловые районы.

7 ноября Конашенков заявил, что ВСУ пытались наступать на купянском направлении, но были остановлены. В результате были ликвидированы живая сила и техника противника. Потери украинской стороны и наемников составили до 100 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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