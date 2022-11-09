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Дренажную систему грунтовых вод создадут в одном из алтайских сел

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В Поспелихинском районе Алтайского края планируют создать полноценную дренажную систему грунтовых вод на территории райцентра. Об этом стало известно в ходе заседание краевого правительства 9 ноября.

Как объяснил глава района Игорь Башмаков, сейчас 70% территории села Поспелиха страдает из-за высокого уровня грунтовых вод. Постоянная влага плохо влияет на состояние дорог, также вода заходит в подвалы жилых домов.

В 2023 году районные власти намерены разработать проектно-сметную документацию по созданию дренажной системы, уточняет altapress.ru.

«Можно построить два больших канала в северной и южной части населенного пункта и за счет уклона это позволит без всяких насосов самотеком понизить уровень грунтовых вод до уровня реки Алей», — рассказал глава района.

Решить проблему с высоким уровнем грунтовых вод пытаются в селе с 2015 года. Тогда впервые были выполнены необходимые изыскания, но выделять деньги на разработку проекта власти не стали. Башмаков объяснил, что чиновники не знали, «в какую программу с этим проектом заходить».

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