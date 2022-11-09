В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям

В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам международных санкций и военных союзов. Его организовали представители Швейцарской народной партии (SVP). Об этом сообщается на сайте организации Pro Schweiz, которая объединяет сторонников инициативы.

В частности, организация опубликовала заявление с предложением дополнить конституцию Швейцарии новой статьей — «О швейцарском нейтралитете».

Согласно поправкам, государство не должно вступать в какие-либо военные или оборонные союзы. Обратное возможно только в случае прямого военного нападения на Швейцарию. Помимо этого власти не должны принимать невоенные меры по отношению к воюющим государствам, то есть вводить против них санкции, если решение об этом не принято на уровне ООН.

Предложенные поправки планируется вынести на рассмотрение национального референдума. Для этого авторам идеи необходимо собрать 100 тыс. подписей.

Как уточняет «Газета.Ru», в случае их принятия в Конституции Швейцарии может появиться новая статья 54а.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что вопрос поставок вооружения Украине спровоцировал раскол четырех основных политических партий Швейцарии, которые имеют разные позиции по вопросам помощи Украине и нейтралитета страны.

До этого, в августе, стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер заявил, что Швейцария нарушила принципы нейтралитета, поддержав позицию западных государств по украинскому вопросу. При этом Блохер воздержался от предположений о причинах российско-украинского конфликта.