Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Мошенники заставили москвичку перевести взятые в кредит 17 млн рублей

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонные мошенники обманом заставили 65-летнюю жительницу Москвы перевести им 17 млн рублей, вынудив пенсионерку взять многомиллионные кредиты под залог двух квартир и сдать машину в ломбард. Об этом 9 ноября «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Знает долг: банки увидели риски мошенничества с кредитными каникулами по СВО
Почему эксперты считают, что заемщики вряд ли станут обманом получать послабления

Сообщается, что обманутая пенсионерка в общей сумме передала мошенникам более 17 млн рублей.

Сначала она перевела злоумышленникам все свои сбережения в размере 1,2 млн рублей, затем они вынудили ее взять кредит под залог квартиры на сумму в 9 млн рублей, а позднее кредит под залог второй квартиры на сумму около 5,2 млн рублей.

После всего этого преступники убедили женщину сдать свою машину в ломбард и передать им полученные за нее средства.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.

Ранее, 8 ноября, в «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям» о том, что с начала года в российском сегменте Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции.

До этого, 3 ноября, в Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. Инженер оформил кредит и отдал злоумышленникам 500 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022