Мошенники заставили москвичку перевести взятые в кредит 17 млн рублей

Телефонные мошенники обманом заставили 65-летнюю жительницу Москвы перевести им 17 млн рублей, вынудив пенсионерку взять многомиллионные кредиты под залог двух квартир и сдать машину в ломбард. Об этом 9 ноября «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что обманутая пенсионерка в общей сумме передала мошенникам более 17 млн рублей.

Сначала она перевела злоумышленникам все свои сбережения в размере 1,2 млн рублей, затем они вынудили ее взять кредит под залог квартиры на сумму в 9 млн рублей, а позднее кредит под залог второй квартиры на сумму около 5,2 млн рублей.

После всего этого преступники убедили женщину сдать свою машину в ломбард и передать им полученные за нее средства.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.

Ранее, 8 ноября, в «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям» о том, что с начала года в российском сегменте Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции.

До этого, 3 ноября, в Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местного жителя. Инженер оформил кредит и отдал злоумышленникам 500 тыс. рублей.