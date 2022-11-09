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Врач рассказал о противопоказаниях для прокалывания ушей

Дерматолог Барбинов рассказал, в каких случаях лучше не прокалывать уши
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Фото: Global Look Press/Bernard Jaubert
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Врач-дерматовенеролог, косметолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Денис Барбинов рассказал «Газете.Ru», в каких случаях противопоказано прокалывать уши.

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По его словам, в первую очередь это низкая свертываемость крови, которая чревата не только кровотечением, но и проблемам с заживлением ранки и формированием отверстия в мочке. Также не стоит прокалывать уши при различных формах дерматита и экземы, так как это может спровоцировать обострение заболевания.

Наличие острых и хронических ушных заболеваний также является поводом для осторожности. В данном случае Барбинов рекомендует обязательно проконсультироваться с врачом-отоларингологом, прежде чем прокалывать уши.

Поводом для отказа от пирсинга может послужить и склонность к образованию рубцов, продолжает врач.

«Даже простой прокол ушей может стать причиной формирования келоидного рубца. Для такого рубца характерно разрастание и уплотнение соединительной ткани. Постепенно рубец разрастается все сильнее, поражая здоровую ткань. Главное коварство келоидного рубца в том, что он крайне плохо поддается лечению и никогда не проходит сам по себе», — отметил Барбинов.

Он также рекомендовал отказаться от прокалывания ушей людям с системными и аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами B и C, при обострении хронических болезней сердечно-сосудистой системы и почек, а также при повышенной температуре, простудных и инфекционных заболеваниях.

30 сентября косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Маргарита Налбандян заявила, что осенью коже необходим особый уход из-за сухого воздуха. Она посоветовала перейти на интенсивно увлажняющие очищающие средства, так как из-за сухого воздуха кожа начинает терять влагу.

Также специалист напомнила о важности о еженедельного отшелушивания кожи лица с помощью специальных полирующих средств и скрабов, так как это улучшает кровообращение, что важно в агрессивных условиях осени.

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