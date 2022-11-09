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Исследователи нашли способ решить проблемы гендерного неравенства

Британские исследователи: для решения проблемы гендерного неравенства следует изменить воспитание мальчиков
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Решить проблемы гендерного неравенства помогут изменения в воспитании мальчиков, направленные на преодоление гендерных стереотипов. К такому выводу пришли британские исследователи, передает The Guardian.

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Работа проводилась в рамках глобальной инициативы американской организации по гендерному равенству Equimundo и французской благотворительной организации по борьбе с насилием в отношении женщин Kering Foundation. Проект направлен на предоставление взрослым инструментов для воспитания мальчиков, чтобы они «стали мужчинами, принимающими здоровую мужественность».

В ознаменование запуска инициативы в Великобритании был опубликован отчет «Состояние британских мальчиков», в котором собраны воедино результаты ряда академических исследований за последние 20 лет с выводами исследователей. Они считают, что мальчиков следует учить делиться своими эмоциям и высказываться против неравенства.

Как отметил один из авторов работы, сотрудник Equimundo Дэвид Бартлетт, поведение мальчиков и мужчин «имеет огромное значение для жизни девочек и женщин, а также людей всех гендерных идентичностей во всех сферах их жизни».

«От сексуальных домогательств и гендерного насилия до гендерного разрыва в оплате труда и разрыва отношений — отношение и поведение мальчиков и мужчин имеют огромное влияние. Поэтому нам нужно вырастить поколение мальчиков, способных строить и поддерживать здоровые, уважительные и заботливые отношения с людьми любого пола и не поддаваться влиянию ограничительных гендерных стереотипов», — подчеркнул эксперт.

В докладе указано, что, несмотря на распространение все более гибких представлений о гендере и воспитании детей, в обществе продолжают доминировать традиционные представления о мужественности, например связанные с физическим и интеллектуальным превосходством.

Также исследователи отмечают, что дети понимают «настоящее насилие» именно как насилие со стороны мужчин. При этом они с трудом воспринимают как насилие другие действия, например происходящие между братьями и сестрами, а также эмоциональное или сексуальное насилие в школе или дома.

«Чтобы эффективно бороться с насилием в отношении женщин и девочек, важно устранить причины этого насилия», — заявила исполнительный директор Kering Foundation Селин Боннэр.

В августе сообщалось о разработке в России стратегии по обеспечению гендерного равенства до 2030 года. Проект Минтруда, в частности, направлен на обеспечение принципа равных прав и свобод полов, а также искоренение стереотипных представлений о социальных ролях.

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