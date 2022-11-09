Ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 40%

В Томске продолжается ремонт Коммунального моста, работы выполнены на 40%. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Звучат мнения о том, чтобы на какое-то время открыть движение по обеим половинам. Мы обсуждали это с экспертами, их мнение: это делать нецелесообразно. <…> Так как стоит задача, чтобы ранней осенью 2023 года движение было открыто в целом по Коммунальному мосту», — заявил Ратнер.

В начале декабря подрядчик планирует завершить обновление северной половины переправы. После этого будет перекрыта другая часть моста — зимой рабочие подготовят ее к бетонированию, пишет РИА «Томск».

В октябре сообщалось, что в Томске перенесли на 2023 год начало строительства малого транспортного кольца (МТК). Общая стоимость реализации проекта оценивается почти 5 млрд рублей,