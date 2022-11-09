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CNN: республиканцы опережают демократов на выборах США в палату представителей и сенат

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Представители Республиканской партии почти вдвое опережают демократов на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом 9 ноября сообщил телеканал CNN.

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По данным на 6:20 мск республиканцы лидировали на выборах в обе палаты конгресса, в палате представителей они получили 93 места против 49 у демократов, а также 47 мест из 50 возможных против 46 в сенате.

На 15:13 мск республиканцы предварительно получили в палате представителей 199 мест, в то время как демократам удалось получить 178. В сенате партии имеют по 48 мест.

Традиционно, если во время голосования в сенате мнения политиков разделятся поровну, решающим голосом обладает вице-президент США, которым сейчас является демократ Камала Харрис.

Выборы в конгресс прошли 8 ноября, подсчет голосов продолжается.

Как отмечает «Газета.RU», на выборах 2022 года избирается весь состав палаты представителей — 435 членов. Для контроля над ней необходимо 218 мест.

Согласно предварительным данным, республиканцы получают 219 мандатов. Демократы могут рассчитывать на 216 мест, прогнозирует телеканал NBC.

Комментируя предварительные итоги выборов, лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что контроль над ней возвращается Республиканской партии.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что Белому дому грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

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