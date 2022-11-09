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Meta не подала кассацию на решение о блокировке Facebook и Instagram в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Компания Meta Platforms (признана экстремистской в РФ) так и не подала кассационную жалобу на решение о признании своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook и Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 9 ноября.

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«Жалоба от компании Meta Platforms не поступала, срок обжалования судебных актов пропущен», — сказали там в беседе с «РИА Новости».

Компания потеряла возможность в будущем оспаривать решение Тверского суда Москвы, в том числе в Верховном суде России.

21 марта суд запретил в России Instagram и Facebook (признаны в РФ экстремистскими), как и саму Meta. При этом данное решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер Whatsapp, принадлежащий корпорации.

1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал обращений от блогеров с просьбой разблокировать социальные сети Instagram и Facebook.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что совет блогеров при Совфеде направил президенту РФ Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть решение о блокировке Instagram и FB. Вместе с тем в СФ заявили, что такой структуры, каксовет блогеров, у них нет.

Песков добавил, что в Кремле не станут рассматривать обезличенное обращение.

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