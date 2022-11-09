В Курске таксист протаранил маршрутку и едва не сгорел заживо

В Курске таксист вылетел на встречную полосу, протаранил маршрутку и едва не сгорел заживо.

Во время маневра на одной из дорог таксист вылетел на встречку, где протаранил маршрутку. После этого автомобиль загорелся. Выбраться из машины пострадавшему помогли очевидцы аварии, которые также попытались самостоятельно ликвидировать пламя.

Прибывшие на место ДТП пожарные оперативно справились с огнем.

Виновник аварии серьезно не пострадал. По предварительным данным, он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В салоне автомобиля обнаружили пять бутылок пива. Водителя отправили на медосвидетельствование.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что два автомобиля такси столкнулись на дороге под Бийском в Алтайском крае. Один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. Обе машины получили значительные повреждения. Два человека получили травмы.