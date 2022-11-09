Bloomberg сообщило о сокращении производства iPhone 14 из-за низкого спроса

Компания Apple сократит производство смартфонов iPhone 14 как минимум на 3 млн единиц от начального плана на этот год. Об этом 7 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поясняется, что такое решение вызвано падением спроса на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые являются более дешевыми альтернативами моделей Pro. Изначально компания планировала выпустить 90 млн смартфонов.

Кроме того, карантин, вызванный распространением COVID-19 в КНР, создает перебои в работе заводов и уже коснулся производства в Чжэнчжоу, где собирают большую часть iPhone. Отмечается, что по этой же причине могут пострадать поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

По данным агентства, акции Apple упали на 1,5% — до $136,3 после начала торгов в Нью-Йорке.

В конце сентября Bloomberg писало, что Apple не будет расширять производство iPhone 14 по причине низкого спроса. На рынке КНР спрос на «яблочные» смартфоны 14-го поколения оказался на 11% ниже, чем 13-го. На мировом рынке снижение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. Более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше.

7 ноября аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям», что дефицита на смартфоны Apple в России ждать не стоит, поскольку у ритейлеров в стране достаточные запасы iPhone.

За месяц до этого, 7 сентября, Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2.