Эксперт перечислила причины потери мотивации к работе

Основатель международной академии бизнес-коучинга 2WIN Катерина Акман 9 ноября объяснила, почему сотрудники и предприниматели теряют мотивацию к работе и как это исправить.

Она отметила, что мотивация к работе — это комплексный вопрос, который зависит от нескольких факторов.

«Во-первых, это внутренний настрой и понимание сотрудника, для чего он работает. <...>. Во-вторых, очень важно соответствие рабочей среды внутренним ценностям человека. Например, если сотрудник — воплощение точности, пунктуальности и дисциплины, а у компании ценности совсем другие, то его мотивация будет падать», – отметила бизнес-коуч в разговоре «Газетой.Ru».

Третий фактор — соответствие рабочих задач навыкам человека. Четвертый — связь с коллективом. Однако в кризисное время, по словам Акман, все стремительно меняется: исчезает стабильность, появляется напряженность.

«Если человек планировал купить квартиру и это было единственным, ради чего он работал, а сейчас компания испытывает финансовые трудности, это может сильно по нему ударить. Важно, чтобы мотивация сотрудников изначально строилась не только на деньгах», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, очень важно, чтобы руководитель обладал «мягкими навыками», умел взаимодействовать с коллективом и понимал эмоциональное состояние сотрудников.

«Только в таком случае при наличии теплых взаимоотношений, взаимопонимания и уважения работа будет продуктивной даже в самые сложные времена», — добавила Акман.

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