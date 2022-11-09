Эксперт перечислил способы сберечь средства в «черную пятницу»

При покупке товара нужно понять, для чего он нужен, и соотнести его со своими глобальными целями, это поможет отказаться от ненужных покупок в «черную пятницу». Об этом рассказала 9 ноября руководитель направления e-commerce по работе с маркетплейсами фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова.

«Например, если ваша ближайшая цель — привести свое тело и здоровье в порядок, приобретайте товары, необходимые для достижения цели, и избегайте того, что может помешать ее достичь», — объяснила эксперт.

Если человек выбирает здоровый образ жизни, то ему точно не нужен красивый винный декантатор. Татаринова посоветовала покупателям покупать только то, что не нарушает их планы, и провести инвентаризацию того, что уже есть. Если посуды много, то она точно не нужна, подчеркнула эксперт.

«Поставьте ограничения на кредитные карты — в приложениях многих банков сделать это можно в пару кликов», — цитирует специалиста «Газета.RU».

Кроме того, до покупки стоит «переспать с мыслью о ней». Если на фоне предлагаемой «черной пятницей» низкой цены на товар желание не пропало, то надо представить, что, к примеру, куртка уже куплена.

«Надеваете ли вы ее? Или она пылится в шкафу?» — задалась она вопросом.

Татаринова напомнила, что на возврат товара, который не понравился по той или иной причине, закон России дает 14 дней даже при нарушении упаковки. Вернуть нельзя медицинские товары, нижнее белье и товары с маркировкой «18+».

Ранее 9 ноября аналитики «ЮKassa» отметили, что у небольших предпринимателей есть шанс заработать на распродажах. Это, в частности, касается локальных магазинов и брендов, специализирующихся на определенных товарах, например на аксессуарах, нишевой косметике и др. Во время распродаж малому и среднему бизнесу следует вкладываться в свой бренд и продвигать его через маркетплейсы, полагают специалисты.