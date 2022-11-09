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Карта спецоперации на Украине 9 ноября

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка (ЛНР) активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации была отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ. Уничтожено более 60 украинских боевиков, две БМП и пять автомобилей.

В то же время на краснолиманском направлении ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты с участием иностранных наемников попытались атаковать одновременно позиции ВС РФ в районе Макееи, Площанки, Голиково и Кременной.

«Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — указал Конашенков.

Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников.

В районе города Днепропетровска был уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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