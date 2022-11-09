Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после завершения плановых работ, об этом 9 ноября сообщило министерство энергетики Белоруссии.

«9 ноября в 12:33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний», — написало ведомство в Telegram.

Как уточняется, идет поэтапный набор мощности — в настоящее время она составляет 400 МВт.

Эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности, добавили в министерстве.

Первый энергоблок БелАЭС был остановлен 25 апреля. Тогда в минэнерго отмечали, что важной частью работ должна быть частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. Кроме того, был запланирован ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора и др.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком потребовал от него запустить на полную мощность Белорусскую атомную электростанцию.

Белорусская АЭС имеет два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Построена по российскому проекту «АЭС-2006».