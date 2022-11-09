Опубликованы кадры артиллерийской работы 155-й бригады ТОФа

Минобороны РФ 9 ноября показало кадры обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллеристами 155-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, как по позициям националистов ведется обстрел 122-миллиметровыми снарядами из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». После выполнения огневой задачи артиллеристы приступают к быстрой смене позиции.

С получением новых координат целей батарея выдвигается на новую боевую позицию, огонь по противнику ведется практически непрерывно.

«Ведем стрельбу на дальности от 8 до 14 км. В основном по пехоте, так же по бронетехнике и укрепрайонам», — сообщил Михаил, старший наводчик артиллерийской батареи.

Как рассказали 7 ноября в Минобороны РФ, наступление 155-й бригады ведется на угледарском направлении более 10 дней. За это время бригаде удалось продвинуться в глубину оборонительных позиций ВСУ до 5 км.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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