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Мирошник освобожден от должности посла в связи с вхождением ЛНР в состав РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Родион Мирошник освобожден от должности посла Луганской Народной Республики в России в связи с вхождением ЛНР в состав РФ. Об этом 9 ноября заявили в МИДе республики.

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Внешнеполитическое ведомство ЛНР продолжает работу на время переходного периода.

Мирошник занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Луганской Народной Республики в России с 6 мая 2022 года вплоть до момента воссоединения ЛНР с РФ.

Ранее, 7 октября, Мирошник выразил надежду на создание полпредства республики, то есть представительства ЛНР в Москве. Он объяснил это необходимостью выстраивать эффективные взаимоотношения с федеральным центром.

По результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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