Кикбоксер Гельвих показал подготовку к поединку против Бурматова

Кикбоксер Александр Гельвих 9 ноября поделился кадрами подготовки к поединку на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 ноября.

На видео Гельвих тренирует удары, а также работает в спарринге.

Гельвих — мастер спорта по кикбоксингу и чемпион России.

Его противник Денис Бурматов — член сборной России по кикбоксингу, трехкратный чемпион страны.

Кроме боя Гельвиха с Бурматовым 18 ноября пройдут еще три поединка по правилам кикбоксинга в рамках очередного «Бойцовского клуба. Суперсерии».

Главный бой — Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом. Также на ринге встретятся Ислам Муртазаев и Ахмет Килич, а Александр Стецуренко проведет поединок с Адосом Сантибековым.

Ранее боец и комментатор Григорий Дрозд заявил, что Минеев выглядит фаворит в бою с Родригесом.

Турнир состоится в Москве на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23а. Начало мероприятия в 19 часов.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.