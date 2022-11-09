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ВС РФ отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ в ЛНР

Минобороны: ВС РФ отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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ВС РФ отразили атаку усиленного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 9 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка», — сообщил он.

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В результате было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Кроме того, в районе города Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS и «Ольха».

Днем ранее ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков, три танка, пять боевых бронированных машин, а также по два пикапа и автомобиля на краснолиманском направлении в ЛНР. Кроме того, атаки украинских войск также отражены на николаево-криворожском направлении. Отмечается, что диверсионные группы девять раз пытались проникнуть в тыловые районы.

7 ноября Конашенков заявил, что ВСУ пытались наступать на купянском направлении, но были остановлены. В результате были ликвидированы живая сила и техника противника. Потери украинской стороны и наемников составили до 100 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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