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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Фото: ТАСС/Zuma
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты минцифры Украины 9 ноября.

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Все регионы Украины на карте окрасились в красный цвет примерно в 14:00 мск.

Ранее в среду сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины.

Кроме того, издание «Суспильне» сообщило, что в Кривом Роге слышны взрывы, повторно объявлена воздушная тревога.

Вечером во вторник, 8 ноября, сообщалось об объявлении воздушной тревоги практически во всех областях Украины. Так, сирена звучала в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской, а также Одесской и Николаевской областях.

10 октября войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответным действием на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в связи с обстрелами со стороны военных Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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