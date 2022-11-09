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В Афинах начались многотысячные митинги из-за роста цен

В Афинах в день всеобщей забастовки проходят многотысячные митинги из-за повышения цен
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Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
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В Греции проходит суточная общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Об этом в среду 9 ноября, сообщает издание EADaily

«Запланированы акции протеста в Афинах и других крупных городах страны. Организаторами акции протеста выступают Высший совет профсоюза государственного сектора и профобъединение частного сектора — Всеобщая конфедерация труда Греции», — говорится в публикации.

Участники протестуют против повышения цен, низких зарплат и снижения уровня жизни. По оценке журналистов, в Афинах на митинги вышли десятки тысяч человек, хотя полиция называет намного меньшие цифры.

В Афинах не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений. Протестуют работники транспорта. Общественный транспорт в течение дня будет работать в городе с перерывами. Главная греческая авиакомпания Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air объявили об отмене или переносе части своих рейсов. В общей сложности отменено 50 рейсов, 42 перенесут. Помимо этого сутки не будут работать все средства массовой информации страны.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

Как заявил журналистам лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас перед началом шествия, сегодняшняя общенациональная забастовка посылает сигнал Греции и всей Европе о том, что греческий народ не станет проявлять терпимость к антинародной политике властей и Евросоюза (ЕС) на фоне энергетического кризиса.

Местные СМИ сообщают о беспорядках во время митингов. Так, полиция уже применила газ и светошумовые гранаты.

Ранее, в конце октября, газета Estia сообщала, что в Греции начинает формироваться новая политическая партия с лозунгом «Прежде всего Греция», которая предлагает вывести страну из еврозоны, изменить систему власти и выслать нелегальных мигрантов.

Акции протеста из-за роста цен проходят и в других европейских странах. Так, 7 ноября газета Die Welt предоставила подсчеты, согласно которым с сентября в Германии было проведено более 4,4 тыс. демонстраций против политики немецких властей, в том числе в области энергетики.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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