В Афинах начались многотысячные митинги из-за роста цен

В Греции проходит суточная общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Об этом в среду 9 ноября, сообщает издание EADaily

«Запланированы акции протеста в Афинах и других крупных городах страны. Организаторами акции протеста выступают Высший совет профсоюза государственного сектора и профобъединение частного сектора — Всеобщая конфедерация труда Греции», — говорится в публикации.

Участники протестуют против повышения цен, низких зарплат и снижения уровня жизни. По оценке журналистов, в Афинах на митинги вышли десятки тысяч человек, хотя полиция называет намного меньшие цифры.

В Афинах не работают большинство магазинов, предприятий и учреждений. Протестуют работники транспорта. Общественный транспорт в течение дня будет работать в городе с перерывами. Главная греческая авиакомпания Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air объявили об отмене или переносе части своих рейсов. В общей сложности отменено 50 рейсов, 42 перенесут. Помимо этого сутки не будут работать все средства массовой информации страны.

Как заявил журналистам лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас перед началом шествия, сегодняшняя общенациональная забастовка посылает сигнал Греции и всей Европе о том, что греческий народ не станет проявлять терпимость к антинародной политике властей и Евросоюза (ЕС) на фоне энергетического кризиса.

Местные СМИ сообщают о беспорядках во время митингов. Так, полиция уже применила газ и светошумовые гранаты.

Ранее, в конце октября, газета Estia сообщала, что в Греции начинает формироваться новая политическая партия с лозунгом «Прежде всего Греция», которая предлагает вывести страну из еврозоны, изменить систему власти и выслать нелегальных мигрантов.

Акции протеста из-за роста цен проходят и в других европейских странах. Так, 7 ноября газета Die Welt предоставила подсчеты, согласно которым с сентября в Германии было проведено более 4,4 тыс. демонстраций против политики немецких властей, в том числе в области энергетики.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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