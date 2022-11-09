Audi обновила электрический кроссовер Q8 e-tron

Компания Audi показала рестайлинговый вариант электрического кроссовера e-tron, приурочив к этому событию новые названия версий модели. Отныне базовая называется Q8 e-tron, купеобразный вариант — Q8 Sportback e-tron, а мощный e-tron S превратился в SQ8 e-tron, сообщило 9 ноября издание «Авторевю».

Внешних изменений немного. У машины другие бамперы, передняя решетка с более крупными ячейками, новый дизайн колес. На рамках дверей у центральной стойки появилась надпись с полным названием модели. У мощных версий SQ8 решетка и ее обрамление окрашены в единый цвет, тогда как у моделей Q8 они разноцветные.

Модернизирована электротехника кроссоверов. У базовой модели Audi Q8 50 e-tron quattro суммарная отдача двух моторов увеличена с 313 л.с. до 340 л.с. Емкость тяговой батареи увеличена с 64,7 до 89 кВт∙ч, поэтому пробег на одном заряде увеличился до 491 км по циклу WLTP (у версии Sportback — 505 км).

Кроссоверы Audi SQ8 сохранили трехмоторную силовую установку: один электромотор на передней оси и два на задней. Пиковая отдача тоже не изменилась (503 л.с. и 973 Нм), зато у обеих модификаций появился новый аккумулятор с емкостью 106 кВт∙ч.

Максимальная скорость двухмоторных машин ограничена на отметке 200 км/ч, трехмоторные могут набрать 210 км/ч.

Что касается интерьера, то он почти не изменился. На передней панели по-прежнему три экрана (для приборов, медиасистемы и климат-контроля). В продаже обновленные электромобили Audi Q8 e-tron появятся только в 2023 году. Первым рынком станет Германия, где машины поступят к дилерам в феврале по цене от €74,4 тыс. (примерно 4,8 млн рублей).

10 октября в Audi сообщили, что компания готовится представить новое спортивное купе Audi TT. Модель будет выпускаться только на электротяге. Концепт машины, который пока носит рабочее название Activesphere, будет представлен в I квартале 2023 года. Вполне возможно, что это будет четырехдверное купе с высокой посадкой. Предполагается, что электромобиль будет сделан на базе платформы SSP, которая принадлежит Volkswagen Group.